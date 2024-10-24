Махмуд Аббас: Надеемся, что Палестину в ближайшем будущем примут в БРИКС

Махмуд Аббас

Фото: © Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Палестина подтвердила намерение присоединиться к БРИКС, разделять ценности объединения. Об этом заявил Президент частично признанного государства Махмуд Аббас на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Поздравляю новые страны, которые вступили в объединение, – Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Эфиопию, Иран. Ваше вступление в группу демонстрирует ее растущий политический вес и влияние на международной арене. Надеемся, что Палестину также в ближайшем будущем примут в ряды группы», – сказал Аббас.

По его мнению, растущий интерес у многих стран к БРИКС связан с желанием выработать новый мировой порядок, более справедливый и сбалансированный. «Это особенно актуально в свете неспособности некоторых наднациональных структур найти решение текущим кризисам и застарелым проблемам, от которых страдает мир. В частности, решение палестинской проблемы», – отметил Президент.

Он добавил, что уже год палестинский народ страдает от гуманитарной катастрофы, поскольку Израиль ведет разрушительную войну, практикует геноцид, этнические чистки в секторе Газа, пытаясь вытеснить его жителей за пределы своей родной земли.

«Сейчас в наши дни происходят преступления в северной части анклава, где людей морят голодом. Мы видим агрессию радикальных поселенцев на западном берегу реки Иордан. Все это нарушает нормы международного права и расширяет географию конфликта», – констатировал Аббас.

Он подчеркнул, что важно как можно скорее исполнить решение Совета безопасности ООН о прекращении огня, обеспечении гуманитарного доступа, полном выводе израильских сил из сектора Газа.

«Нужно положить конец насилию, несправедливости, разрастанию захватнической деятельности Израиля. Необходимо реализовать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН на основе консультативного заключения Международного суда ООН. Нужно заставить Израиль прекратить нелегитимное присутствие на палестинских землях и в Восточном Иерусалиме. Чтобы они это сделали за один год. Если этого не произойдет, нужно применить против них санкции», – убежден Президент Палестины.

В этом вопросе Аббас рассчитывает на поддержку стран БРИКС. Объединение, по его словам, имеет влияние на международной арене и может решить вопросы, связанные с безопасностью.