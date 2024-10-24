Путин высказался за создание Палестинского государства

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Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что напрямую предусматривает создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Неотложная задача – запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся», – сказал глава государства.

По его мнению, ключевое требование для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях – «реализация формулы двух государств, одобренная резолюциями Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН».

Путин отметил, что обострение застарелого конфликта на Ближнем Востоке не удается «потушить» десятилетиями. Он напомнил, что очередной виток палестино-израильского противостояния стал одним из самых кровопролитных.

«В результате боев в секторе Газа погибли более 40 тыс. человек, большинство из которых – мирные жители. Но при этом мы всегда выступаем против любых террористических проявлений. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Палестиной. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», – подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что число беженцев превысило уже 1,5 млн человек. Кроме того, нанесен ущерб инфраструктуре и жилым домам, школам, больницам, социальным объектам, и разрушения продолжаются.

«Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке и с самого начала эскалации с другими партнерами активно включились в усилия к урегулированию», – заключил Президент РФ.