Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Резников опроверг причастность спецслужб Украины ко взрывам на «Северных потоках»
Спецслужбы Украины не имеют отношения к прошлогодним терактам на «Северных потоках». Об этом, комментируя сообщения западных СМИ о «проукраинской группировке», якобы совершившей диверсию, рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает ТАСС.
«Для меня это [публикации] немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, „комплимент“ нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — подчеркнул он на неофициальной встрече глав Минобороны стран ЕС в Стокгольме.
Напомним, что накануне в The New York Times и Die Zeit заявили о проукраинской группировке, которая якобы замешана в теракте на «Северных потоках». В Кремле эти сообщения считают спланированным вбросом, а в Минобороны ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»