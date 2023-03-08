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Политика 8 марта 2023 12:55

Резников опроверг причастность спецслужб Украины ко взрывам на «Северных потоках»

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Спецслужбы Украины не имеют отношения к прошлогодним терактам на «Северных потоках». Об этом, комментируя сообщения западных СМИ о «проукраинской группировке», якобы совершившей диверсию, рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня это [публикации] немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, „комплимент“ нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — подчеркнул он на неофициальной встрече глав Минобороны стран ЕС в Стокгольме.

Напомним, что накануне в The New York Times и Die Zeit заявили о проукраинской группировке, которая якобы замешана в теракте на «Северных потоках». В Кремле эти сообщения считают спланированным вбросом, а в Минобороны ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.

#Украина #Северный поток
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