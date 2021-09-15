Режим работы общественного транспорта в Казани 19 сентября продлен почти до полуночи

В Казани в единый день голосования 19 сентября режим работы общественного транспорта будет продлен до 23.30. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Комитет по транспорту.

С 13.00 и до завершения праздничных мероприятий будут усилены автобусные маршруты №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, трамвайные маршруты №5, 5а, 6 и троллейбусные маршруты №2, 13, следующие по пр. Ямашева.

Кроме того, будут усилены автобусные маршруты №62, 74, 75 и троллейбусный маршрут №1, которые следуют по ул. Чистопольская, автобусные маршруты №28, 28а, 43, 54, следующие по ул. Амирхана.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», все проголосовавшие получат на избирательных участках специальный браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!». Он в том числе дает право бесплатного проезда в общественном транспорте в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. С браслетом также можно посетить музеи города, концерт на территории «Ак Барс Арены» и другие мероприятия.