Режим повышенной готовности ввели на территории Республики Крым

В Крыму вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач», — написал Аксенов.

По его словам, из приграничных населенных пунктов республики эвакуация населения не проводится. Однако тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр полуострова, будет оказана помощь.

Аксенов добавил, что ничего не угрожает жизни и здоровью крымчан, и если бы такая угроза существовала, то немедленно бы приняли соответствующие решения. «Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — резюмировал он.

Ранее российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.