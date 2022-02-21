Режим ЧС введен в Курской области из-за эвакуированных из Донбасса

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за прибытия вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов Российской Федерации — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — пояснили в ведомстве.

Всего за двое суток границу России пересекли более 53 тыс. эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

После принятия властями непризнанных республик решения об эвакуации под предлогом усиления обстрелов Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем беженцам, выехавшим в Ростовскую область.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса.