В Воронежской области ввели режим ЧС из-за эвакуированных из ЛНР и ДНР

Режим чрезвычайного положения ввели в Воронежской области из-за растущего притока эвакуированных из Донбасса. Об этом заявило региональное Правительство, передает РИА Новости.

Уточняется, что режим вводят только из-за роста количества эвакуированных людей с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — разъясняется в сообщении.

Как подчеркнули в Правительстве, необходимо решить некоторые организационные вопросы: обеспечить людей бытовыми принадлежностями, выделить финансирование на первоочередные проблемы беженцев, а также протестировать их на Covid-19 и тому подобное.

В релизе отмечается, что в области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. Режим чрезвычайной ситуации фактически действует для тех, кто занят оказанием помощи эвакуированным.

Первый поезд с 910 беженцами, среди которых 358 детей, прибыл в Воронеж утром. Вскоре ожидается прибытие второго поезда примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуто 42 пункта временного размещения, которые рассчитаны на 4,5 тыс. человек.

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР.