Режим беспилотной опасности сняли на территории Татарстана

На территории Республики Татарстан в 13:38 сняли режим беспилотной опасности, который действовал с 07:25. Сообщение об этом пришло в официальном приложении МЧС.

Напомним, что сегодня с 09:20 до 10:15 силы ПВО сбили и уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Республики Татарстан.

«Татар-информ» рассказывал, что все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты.

«В результате атаки погибших и пострадавших нет», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сегодня в 07:25 по московскому времени в республике ввели режим беспилотной опасности. Позднее угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В аэропортах Казани и Нижнекамска также объявили режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.