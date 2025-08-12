Администрация Раиса РТ: Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА

Сегодня Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Раиса РТ Рустама Минниханова.

Отмечается, что все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты.

«В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены. Все предприятия работают в штатном режиме», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сегодня в 7:25 по московскому времени в республике ввели режим беспилотной опасности. Позднее угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В аэропортах Казани и Нижнекамска также объявили режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.