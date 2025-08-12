news_header_top
Происшествия 12 августа 2025 08:44

Жителей Альметьевска просят спуститься в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей просят принять меры безопасности и спуститься в укрытия. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщали об угрозе атаки БПЛА в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, не подходите к окнам, будьте бдительны», – отмечается в сообщении.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

#Альметьевск #атака БПЛА
