Резиденты ТОР за 8 лет вложили 382 млрд рублей в экономику Челнов

Совокупная выручка резидентов территории опережающего развития Набережных Челнов составила 382,1 млрд рублей. Данные по итогам 8,5 лет озвучила сегодня на аппаратном совещании замруководителя исполкома города Наталия Кропотова.

Весомая часть резидентов осуществляет деятельность в сфере производства стройматериалов и металлообработки. Кроме того, резиденты представлены в пищевой промышленности и в производстве оборудования.

Основную долю резидентов составляют российские предприятия – она равна 87%.

Докладчица отметила, что в структуре отраслевой деятельности резидентов по объему отгруженной продукции преобладает производство сложной бытовой техники Хайер.

«В настоящее время это самый крупный резидент территории опережающего развития „Набережные Челны“. Важно отметить, что для нашего города — это относительно новый вид компетенций, доля которого в объеме отгруженной продукции ежегодно увеличивается», — рассказала спикер.

Подробнее о новых проектах резидентов читайте в статье: «В коня ли корм? Конечно в коня!»: Магдеев — о 2 млрд инвестиций и прорыве ТОР в Челнах.