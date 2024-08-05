«В коня ли корм? Конечно в коня!»: Магдеев – о 2 млрд инвестиций и прорыве ТОР в Челнах

Наиль Магдеев сегодня на деловом понедельнике заявил, что результаты работы территории опережающего развития (ТОР) за 8,5 года говорят сами за себя

Фото: nabchelny.ru

«Есть ли в Челнах возможности для развития бизнеса? Более чем»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня на деловом понедельнике заявил, что результаты работы территории опережающего развития (ТОР) за 8,5 года говорят сами за себя.

«Мы одна из самых успешных территорий опережающего развития в нашей республике и нашей стране. Безусловно, это говорит об активной инвестиционной привлекательности нашего города, жизненной позиции предпринимателей», — отметил градоначальник.

Магдеев отметил, что в ТОР лучшие условия для бизнеса. Власти предоставили преференции почти на 12 млрд рублей, налоги поступили от бизнеса на сумму 27 млрд рублей.

«Ответ на вопрос: иждивенцы ли резиденты ТОР? Конечно нет! На каждый вложенный рубль преференций бизнес в виде налогов вернул в два раза больше. В коня ли корм? Конечно в коня! И эту работу, безусловно, необходимо продолжать», — поручил руководитель города на деловом понедельнике.

Он напомнил, что режим ТОР в городе действует до января 2028 года.

«Есть ли в Челнах возможности для развития бизнеса? Более чем. Здесь намного лучше условия, чем во многих городах. Поэтому нужно об этом говорить. Возможности есть, до 2028 года, коллег прошу обратить внимание в части использования этого инструмента дальнейшего развития. Есть и хорошие результаты в части поступления дополнительных доходов в городской бюдже, которые направляются как на приобретение автобусов, так и на питание детей военнослужащих в СВО. У нас большое хозяйство, и мы заинтересованы не только в новых рабочих местах, но и в поступлениях в городской бюджет», — заключил градоначальник.

О новых предприятиях, зашедших на территорию опережающего развития, на аппаратном совещании в мэрии Челнов рассказала замруководителя исполкома Наталия Кропотова Фото: nabchelny.ru

«Хорошая перспектива и расширение возможностей города»

О новых предприятиях, зашедших на территорию опережающего развития, на аппаратном совещании в мэрии Челнов рассказала замруководителя исполкома Наталия Кропотова. Их четыре: «Икран», технопарк «Барс-Логистик», «Мир фасада» и компания «Курорт».

В этом году предприятие «Икран» уже запустило новое производство крано-манипуляторных установок. Компания производит импортозамещающую продукцию, которую прежде привозили из Республики Корея. Объем инвестиций — 25,5 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

Генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны» Фарид Башаров объяснил корреспонденту «Татар-информа», в чем важность этого проекта.

«Крано-манипуляторные установки отечественного производства — это очень серьезный проект, он важен, нужен, потому что появляется все больше такого вида грузовых машин, оснащенных крано-манипуляторными устройствами. Это развитие возможностей потенциала города, чтобы производство было приближено к тому месту, где эти автомобили выпускаются. При этом крано-манипуляторные установки могут не только на „КАМАЗы“ устанавливаться, а на они на все грузовые машины. Это хорошая перспектива и расширение возможностей города. К тому же выпуск нужной продукции направлен на импортозамещение», — отметил он.

«Появления складского логистического центра давно ждали»

Технопарк «Барс-Логистик» планирует создать новый автоматизированный складской логистический комплекс и оказывать услуги хранения и комплектации для предприятий производственной сферы. Это позволит оптимизировать затраты компаний на строительство собственных складских помещений. Стоимость проекта — 1 млрд 145,6 млн рублей. Создано более 30 рабочих мест.

«У нас сосредоточено огромное количество транспортных компаний. Суммарно и по мощности они сопоставимы и даже где-то опережают крупнейшие города нашей страны — Москву и Санкт-Петербург. Появления такого складского логистического центра давно ждали», — поделился мнением с «Татар-информом» Фарид Башаров.

По словам эксперта, через Набережные Челны проходит внушительный автомобильный грузопоток, не отстает и железнодорожный транспорт.

«Где-то перевалка должна была осуществляться, маршруты должны оптимизироваться, перемещения грузов улучшаться. Безусловно, это очень хороший проект. В совокупности с логистическим железнодорожным центром им. Дэн Сяопина получится очень мощный синергетический эффект», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Татар-информ», логокомплекс им. Дэн Сяопина расположится на территории Тукаевского района Татарстана — в 7 км от Нижнекамска и в 15 км от Набережных Челнов. А также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и Международного аэропорта «Бегишево». Объект станет мультимодальным — будет задействовано несколько видов транспорта: автомобильный, железнодорожный и в перспективе — авиационный. Планируется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай.

«Даже небольшой бизнес имеет возможность построить собственное производственное помещение»

Еще одна челнинская компания, «Мир фасада», планирует организовать новое производство мебельных фасадов. На данном этапе определена площадка для размещения завода и подобрано технологическое оборудование. Стоимость — 93,5 млн рублей, создано более двадцати рабочих мест.

«Это пример того, когда даже небольшой бизнес благодаря резидентству в ТОР имеет возможность построить собственное производственное помещение», — отметила Наталия Кропотова.

Гендиректор челнинской ТПП Фарид Башаров заметил, что в Автограде достаточно развито производство мебели от разных производителей.

«Вот мой предшественник — Иван Шигин, у него сейчас как раз мебельное производство. Много челнинских производителей делают красивые современные фасады, есть производство кухонной мебели, мебельных компонентов. Могу говорить только в превосходной степени. Моя позиция такая: побольше хороших и доступных товаров. И, самое главное, производителям это даст возможность расширить линейку выпускаемой продукции и радовать, естественно, будущих покупателей этой мебели», — поделился собеседник агентства.

«Термы» однозначно будут способствовать развитию внутреннего туризма»

Компания «Курорт» планирует строительство спортивно-оздоровительного аквакомплекса «Термы» в новом жилом микрорайоне «Притяжение». Стоимость проекта — 678 млн рублей, будет создано 46 рабочих мест.

«Такие объекты будут особенно востребованы челнинцами и жителями близлежащих районов республики. Реализация проекта однозначно будет способствовать развитию внутреннего туризма», — отметила Кропотова.

Фарид Башаров уточнил, что «Термы» располагаются в районе между Новым городом и поселком ЗЯБ. Красивый комплекс станет украшением архитектурного облика города и станет центром притяжения.

«Здесь абсолютно правильно совпало название — микрорайон „Притяжение“. Раньше челнинцы выбирали термы в Нижнекамске или в Ижевске, а тут появляются свои. Пришел московский инвестор, жители Набережных Челнов, а также жители близлежащих регионов получат возможность полноценного здорового отдыха», — выразил уверенность он.

Перспективы на будущее

В число резидентов также планируют войти предприятия по изготовлению изделий из пластмассы и алюминия, производству бортовых платформ, фармацевтических компонентов и защитных покрытий.

«Что касается изделий из пластмассы и алюминия, очень интересная тема. У нас таких изделий производится очень много. Новое производство расширит возможности нашего города и опять-таки выпуск востребованной нужной продукции. Проект направлен на импортозамещение», — отметил Башаров.

В Набережных Челнах, кроме того, ждут прихода фармацевтического предприятия, в Автограде фармацевтики пока как таковой не было. Планируется, что будет организовано производство по изготовлению субстанции для кроворазжижающих лекарств.

По словам собеседника агентства, анонсировать новых резидентов пока рано, на инвестсовете решение не принято, члены комиссии только рассматривают документы. Однако это событие является очень ожидаемым.

«Я считаю, это прорыв в части расширения спектра производимых в Челнах продукции», — заявил Фарид Башаров.

«Выручка резидентов за 8,5 года составила 382,1 млрд рублей»

На сегодняшний день резидентами ТОР «Набережные Челны» стали 48 компаний. За 8,5 года в экономику города вложено 43 млрд рублей инвестиций, вложено 35,2 млрд рублей, создано почти 10 тыс. новых рабочих мест.

С момента присвоения городу статуса ТОР рост инвестиций в Набережные Челны вырос в четыре раза. «В 4 раза увеличились и капитальные вложения. Количество созданных рабочих мест резидентами ТОР выросло в 5 раз. А совокупная выручка резидентов за восемь с половиной лет составила 382,1 млрд рублей», — рассказала Наталия Кропотова.

В структуре отраслевой деятельности резидентов по объему отгруженной продукции преобладает производство сложной бытовой техники Haier — это самый крупный резидент территории опережающего развития «Набережные Челны».

«На территории индустриального парка компании сегодня успешно функционируют пять заводов и построено общежитие на 900 мест. Объем отгруженной продукции за 6 месяцев 2024 года, по оценке, составил 22,6 млрд рублей, индекс промышленного производства — 119,5%. Создано 3 443 новых высокотехнологичных рабочих места», — рассказала докладчица.

Основную долю резидентов составляют российские предприятия. Кропотова отметила, что на сегодня 12 проектов реализуется в формате нового строительства, а остальные 36 — на готовых промплощадках.

«Принятые обязательства на 2024 год по достижению ключевых показателей эффективности деятельности ТОР выполнены в полном объеме. Более того, по капитальным вложениям и выручке резиденты в 2 раза перевыполнили плановые показатели», — добавила Кропотова.