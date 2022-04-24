Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» запустит линию по изготовлению металлорукавов

В Набережных Челнах расширяются существующие производства. Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» — научно-производственное предприятие «Кама» запускает новую линию по изготовлению металлорукавов. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В 2021 году компания выиграла грант по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям в размере 15 млн рублей, и уже в этом году реализовала его, закупив новое оборудование.

На данный момент идут пуско-наладочные работы оплеточных машин, которые работники называют «шелкопрядами», в июне станки начнут работать.

Линии по изготовлению металлорукавов являются единственными в Татарстане. Эта продукция используется в авиационной, космической промышленности и на железных дорогах.

Кроме этого, на заводе производятся сильфонные компенсаторы — эти устройства позволяют воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения. Производство востребовано, в том числе строительными предприятиями Челнов — они закупают продукцию для проведения систем отопления и водоснабжения.

По словам гендиректора предприятия Рустема Харисова, «Кама» полностью вышла на импортозамещение — нержавеющая лента закупается в Турции, трубы необходимого диаметра — на Альметьевском заводе.

Помимо шелкопряда, компанией приобретен японский автоматический станок для изготовления наконечников, который будет запущен в ближайшее время.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.