Резиденция Кыш Бабая вошла в топ мест, которые стоит посетить в новогодние каникулы

Резиденция Кыш Бабая в 2019 году

Фото: © Румия Надршина / «Арский вестник»

Резиденция Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана, расположенном примерно в 70 километрах от Казани, вошла в топ мест, куда стоит отправиться в путешествие во время новогодних каникул. К такому выводу пришли эксперты сервиса путешествий «Туту.ру».

Впрочем, в первую очередь специалисты сервиса рекомендовали посетить главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге: «здесь для гостей всех возрастов каждый год устраивают праздничную программу с концертами, мастер-классами и играми».

Впрочем, с учетом наплыва публики оказались упомянуты и другие варианты. Помимо резиденции Кыш Бабая было названо и место обитания чувашского Деда Мороза Хель Мучи — он ждет гостей в деревне Кшауши неподалеку от Чебоксар.

В свою очередь отправившиеся в Мурманскую область (например, в поселок Териберка) смогут заказать морскую прогулку и попытаться сфотографировать китов.

Желающим пообщаться с «таинственными» шаманами стоит поехать на Алтай или в не столь туристические республики Восточной Сибири — Хакасию и Тыву. Однако о том, куда именно отправиться, лучше расспросить местных жителей. «Идти в гости тоже лучше с проводником: часто шаманы бывают очень закрыты и настороженно относятся к чужакам», — предупредили вместе с тем специалисты сервиса.

Кроме того, в число вызывающих большой интерес локаций вошли замерзшее озеро Байкал, где можно «увидеть знаменитые торосы и пузырьки», остров Сахалин с его заснеженными бухтами и интересным любителям зимней рыбалки озером Буссе, где водится корюшка, а также полюс холода — Оймякон в Якутии. Условия там достаточно спартанские, зато имеются «аутентичные блюда, отличные музеи, оленьи стойбища и фантастической красоты природа».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-3 российских городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков. За 2023 год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.