Казань вошла в топ-3 российских городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы

Казань заняла третье место среди российских городов по бронированию жилья на новогодние каникулы. Гостиницы, апартаменты и других объекты размещения забронировали 5% всех путешественников. Таковы итоги исследования, проведенного МТС Travel.

На конец декабря, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие места размещения туристов в период новогодних каникул вырос на 12% по сравнению с декабрем 2022 года. Москва стала самым популярным городом среди внутренних направлений – в столице сделано каждое пятое от всех бронирований с 30 декабря по 8 января. За год спрос на размещение вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов расположился Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование по России. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%.

Растет спрос на Нижний Новгород. Причиной является активное развитие в городе событийного туризма и гастрономической отрасли, отмечается в исследовании. Среди востребованных направлений также Тула и Ярославль.

Если говорить о среднем чеке на размещение на новогодние каникулы, то его стоимость за год подросла на 15% и составила 6 300 рублей. В Казани средняя цена бронирования на этот период составила 8 700 рублей в сутки. Традиционно путешественники бронируют жилье на три дня.

Гости бронировали жилье почти за два месяца до праздников – в начале сентября. Примерно две трети от всех бронирований в целом по России приходится на отели. Активный рост показывает спрос на апартаменты, а также на глэмпинги и кемпинги. На четверть выросла популярность загородных отелей, их доля в общем числе бронирований составила 10%. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 000 рублей в сутки, за год он вырос на 12%.

Еще один из популярных видов развлечений на каникулах стала поездка на горнолыжные курорты. Спрос на размещение вблизи горных склонов за год вырос на 20%. Средний чек на размещение в отелях у горнолыжных курортов в новогодние даты в два раза превышает общий по стране и составляет 13 000 рублей в сутки. Он вырос на 19% год к году.

Исследование МТС Travel проводилось по результатам бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, а также с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.