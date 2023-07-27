Резервные места и доставка до школ Казани: какое решение нашли для первоклашек из Куюков

В середине 2000-х частники – фермеры в Куюках начали продавать лакомые участки земли застройщикам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый год Куюки прирастают на 5 тыс. человек

Куюки – это старинная деревня в Пестречинском районе Татарстана у границы с Казанью. Еще 20 лет назад ее окружали только сельскохозяйственные поля. Мы подробно рассказывали, как в середине 2000-х частники – фермеры начали продавать лакомые участки земли застройщикам.

В итоге рядом со столицей Татарстана стихийно возник целый город. Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз критиковал хаотичную застройку под Казанью и жестко заявил, что не нужно превращать пригород в Шанхай. Чтобы остановить строительный беспредел, в республике по его поручению появился Институт пространственного планирования. К концу года он разработает мастер-план Казанской агломерации – застройка будет вестись комплексно: жилые массивы будут возводиться с учетом транспортной инфраструктуры и сразу вместе с социальными объектами.

Куюки один из лидеров среди муниципалитетов по объему строительства в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куюки, к слову, один из лидеров среди муниципалитетов по объему строительства во всем Татарстане. Каждый год здесь возводится более сотни «квадратов» жилья. Только в прошлом году именно в этом месте было построено 23 многоквартирных жилых дома площадью 55,9 тыс. кв. метров для 1,3 тыс. семей и 555 индивидуальных жилых домов общей площадью 77,5 тыс. кв. метров.

Недорогие квартиры рядом с Казанью привлекают молодые семьи. Именно поэтому Пестречинский район вырвался также и в лидеры по рождаемости среди муниципалитетов Татарстана. В 2022 году здесь родилось 11 малышей на 1 тыс. жителей.

Население ежегодно прирастает на 5 тыс. человек. Сейчас, по оценке, здесь живет более 50 тыс. жителей. Однако сколько именно ­– не знает никто, так как люди в основном работают в Казани и не стремятся прописываться «в деревне».

В 2021 году в Куюках появилась школа на 1,2 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В школе учатся около 3 тысяч учеников

Более активно регистрироваться жители Куюков «на месте» стали после того, как в населенном пункте в 2021 году появилась школа. Она была рассчитана на 1,2 тыс. человек – столько, по расчетам, и требовалось еще два года назад с учетом количества прописанных жителей. Однако ее учениками сразу же оказались 1,4 тыс. детей.

«В этом году здесь обучается более 2,5 тыс. детей, а фактически – 2,8 тыс. На следующий учебный год планируется прием еще около 600 детей», – сообщил «Татар-информу» глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

По его словам, изначально в этом году 323 детям в приеме было отказано. Однако выход нашли: они все будут приняты в школу. Для них установят дополнительные парты и стулья.

Ильхам Кашапов: «Изначально в этом году 323 детям в приеме было отказано. Однако выход нашли: они все будут приняты в школу. Для них установят дополнительные парты и стулья» Фото: © газета «Вперед» (Пестрецы)

Кашапов подчеркнул: речь не идет об уплотнении или о переоборудовании каких-то помещений. «Мы говорим об организации дополнительных мест. Это – временное решение с учетом экономического состояния района и тех программ, которые у нас есть», – сказал руководитель района.

По его словам, из-за организации дополнительных мест количество учеников в одном классе возрастет до 36. Однако заметил, что в некоторых школах численность превышает и 40 человек. «Мы пока рассчитываем на 36», – отметил он.

В то же время он констатировал: большая нагрузка ляжет на педагогический коллектив. «Но у нас достаточно профессиональный коллектив, очень хорошие учителя. Я думаю, что им удастся наладить хорошую взаимосвязь и с родителями, и с учениками, и сделать качественный образовательный процесс. Тем более они готовы организовывать для наших детей во внеурочное время дополнительные уроки и различные факультативы», – сообщил Кашапов.

Из Куюков в город ведет одна-единственная улица Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выезде из Куюков планируется организовать реверсивное движение

«Мы знаем, что у нас родители из Куюков практически все работают в Казани. Поэтому если удобно детей довозить до образовательных организаций Казани – пожалуйста, воспользуйтесь», – заявила ранее начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева.

Прорабатывается и вопрос доставки детей до школ Казани организованно. Но тут возникает другая проблема – пробки на единственной улице, ведущей в город. Они образуются каждый будний день из-за маятниковой миграции: почти все жители Куюков, близлежащих Салмачей и Вишневки устремляются на работу в Казань.

«Мы в любом случае этот вопрос – подвоза до школ – прорабатываем», – заявил Ильхам Кашапов.

Причем есть идея, как ради детей организовать дорожное движение по новому принципу – реверсивному.

«Вчера было совещание в отделе образования города Казани, где детально обсудили те школы, которые на сегодняшний день могут принять наших детей. Кабмин дал поручение ГИБДД рассмотреть вопрос по реверсивному движению, чтобы детей как можно быстрее подвозить до школ», – отметил он.

Вопрос с новой школой в районе Куюков придется решать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Куюках готовятся к строительству новой школы

Очевидно, что вопрос с новой школой в районе Куюков придется решать.

«Район за счет своих денег не имеет возможности строить такие объекты. Наш бюджет дефицитный, мы где-то только наполовину себя обеспечиваем. Это связано с тем, что население очень быстро растет, а большая часть людей работает в городе. И, соответственно, 70% основного налога – на доходы физических лиц (НДФЛ) – остается в Казани. Поэтому мы фактически устраиваем здесь наших городских жителей, даем им здесь возможность учиться и жить», – заметил руководитель района.

Однако под строительство новой школы уже нашли и даже размежевали участок. Учебное заведение появится по другую сторону центральной дороги населенного пункта – в жилом комплексе «Яшьлек», по проекту оно рассчитано на 1,2 тыс. мест.

«Район вместе с застройщиком на сегодняшний день территорию размежевал, имеется гарантийное письмо от застройщика. В случае получения финансирования застройщик готов безвозмездно передать эту землю. Также по этой школе мы полностью проработали вопросы, связанные с получением технических условий. То есть на сегодняшний день есть техническая возможность и по электричеству, и по воде, и по газу, и по водоотведению, и по канализации. Все требования, которые необходимо выполнить со стороны района, район на сегодняшний день выполнил», – заявил глава района.

Так что в Куюках в ближайшем будущем можно ожидать возведение еще одной школы, что снимет остроту проблемы.

Зарезервированы три земельных участка для новых детских садов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Куюках построят три новых садика

Зарезервированы три земельных участка и для новых детских садов. Один из них должен появиться на территории ЖК «Светлый», который принадлежит застройщику «Антей». Второй участок – муниципальный, рядом с лицеем «Алгоритм». Третий участок находится на территории жилого комплекса «Яшьлек», он принадлежит застройщику «Бриз».

«По одному детскому саду – в ЖК “Яшьлек” – вопрос достаточно хорошо проработан, уже есть проект. Более того, проект прошел экспертизу, все зависит от финансирования. Участок, технические условия – все под детский сад имеется», – отметил Ильхам Кашапов.

По словам Кашапова, на территории Куюков есть земельные участки для строительства новых социальных объектов.

«Если мы говорим, что далее нужно будет продолжать строительство школ и детских садов, территорию под них можно зарезервировать. Жители также просят и другие объекты соцкультбыта. Мы такие задачи ставим. Но в первую очередь необходимы школы и детсады», – сказал Кашапов.