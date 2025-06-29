Reuters узнало об исчезновении 400 килограммов обогащенного Ираном урана

После американских и израильских ударов по ядерным объектам Ирана инспекторам Международного агентства по атомной энергии предстоит выяснить, оказались ли более 400 килограммов обогащенного урана погребены под завалами или властям исламской республики удалось вывезти и спрятать их. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание поговорило более чем с десятью действующими и отставными должностными лицами, участвовавшими в сдерживании ядерной программы ИРИ. По их мнению, атаки на ядерные объекты могли стать для Ирана «идеальным прикрытием» для сокрытия имеющихся у него запасов урана.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вскоре после бомбардировки комплекса в Фордо заметил, что, скорее всего, чувствительные центрифуги, необходимые для обогащения урана, серьезно повреждены. Вместе с тем позднее он обратил внимание на то, что после начала боевых действий возглавляемое им агентство лишилось возможности отслеживать местонахождение обогащенного ИРИ урана.

Об эвакуации всех трех подвергшихся ударам США ядерных объектов за некоторое время до бомбардировки заявил 22-го числа заместитель директора государственного Иранского радио и телевидения Хасан Абедини.

Бывший главным инспектором МАГАТЭ с 2005 по 2010 год Олли Хейнонен, который руководил инспекциями на ядерных объектах, в том числе иранских, отметил, что придется извлечь образцы из поврежденных зданий и взять пробы из окружающей среды, а это потребует значительного времени. Некоторые материалы и вовсе могут оказаться недоступны.

Агентство замечает, что Иран мог вывезти большую часть обогащенного урана с завода в Фордо за несколько дней до атаки. Прежде об этом же написала газета The Washington Post.

Участвовавший в расследовании дипломат одной из западных стран предположил, что большая часть обогащенного урана, по всей видимости, была вывезена из Фордо за несколько дней до атак, «как будто они знали, что это произойдет».

Министр обороны США Пит Хегсет и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сочли подобное развитие событий невозможным. В частности, американский лидер в эфире телеканала Fox News заверил, что иранцы «ничего не передвигали», так как это «очень трудно сделать».

Другой западный дипломат напомнил, что проверка состояния урановых запасов Ирана была серьезной проблемой для МАГАТЭ еще до эскалации конфликта. «Это будет игра в кошки-мышки», – констатировал он.

Согласно оценкам МАГАТЭ, 400 килограммов обогащенного на 60% урана достаточно для создания как минимум девяти ядерных боеголовок. По мнению Гросси, Иран может возобновить обогащение урана уже через несколько месяцев.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.