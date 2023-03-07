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Reuters: Украина ведет переговоры по продлению зерновой сделки без России
Власти Украины начали онлайн-переговоры с партнерами по продлению зерновой сделки. Россия в них не участвует, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник в Киеве. Переговоры ведутся о расширении «черноморской инициативы», направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки.
«Ситуация с переговорами довольно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров», – заявил источник агентства.
По его данным, Украина не проводила дискуссий с Россией по этой теме, но власти страны понимали, что их партнеры ведут переговоры с Москвой. Киев намерен попросить о продлении соглашения как минимум на один год, включив в договоренность порты города Николаева.
Напомним, ранее МИД РФ заявил, что Россия готова и в дальнейшем продолжать выполнение своих обязанностей, предусмотренных в зерновой сделке, но при условии, что обязательства по отношению к РФ также будут выполняться. Ранее глава дипведомства Сергей Лавров говорил, что Запад «хоронит» сделку, саботируя выполнение российской части «пакета».
Так называемую «продуктовую» или «зерновую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля прошлого года. Она включает в себя вывоз украинского зерна и снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
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