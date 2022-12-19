Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ до 188 с 275 евро

Государства — члены Европейского Союза обсудят снижение предлагаемого лимита цен на природный газ почти на треть — с с 275 евро за МВт·ч до 188 евро за МВт·ч. С соответствующем предложением выступили власти Чехии, председательствующей в ЕС, сообщает агентство Bloomberg.

Чешский план предполагает, что механизм коррекции газового рынка будет работать, когда контракты на месяц вперед или на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы — площадки TTF в Нидерландах превысят 188 евро за 1 МВт·ч в течение трех дней. При этом разница с заранее определенной ценой на сжиженный природный газ должна превышать 35 евро.

Эту инициативу обсудят министры энергетики стран Евросоюза на встрече сегодня, 19 декабря. Ранее, 15 декабря, саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ.

Представленная Еврокомиссией в ноябре схема предусматривает, что ограничение будет вступать в силу, если цена торгуемого на TTF газа на протяжении не менее двух недель будет превышать 275 евро за МВт·ч, а разница с ценой на сжиженный газ окажется больше 58 евро в течение минимум десяти дней.