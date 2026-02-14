Reuters: США готовятся к длительной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к проведению длительной военной операции против Ирана, если американский лидер Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух пожелавших сохранить анонимность американских чиновников.

По словам собеседников издания, возможная операция США может перерасти в гораздо более серьезный конфликт, чем кратковременная кампания в июне 2025 года, когда американцы присоединились к ударам Израиля по иранским ядерным объектам.

«Президент Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в ответ на просьбу прокомментировать подготовку ВС США к потенциально продолжительной военной операции.

Дональд Трамп неоднократно угрожал атаковать Иран, если власти исламской республики не пойдут на сделку со Штатами. В разговоре с прессой он назвал смену иранского руководства наилучшим вариантом развития событий.

«Уже 47 лет [с момента Исламской революции в Иране] они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят», – подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, власти Ирана могут избежать атаки со стороны США только в том случае, если заключат «правильную сделку» с американской стороной.

Президент США также анонсировал отправку к берегам Ирана второго авианосца в дополнение к уже находящемуся в Аравийском море USS Abraham Lincoln. Ранее газета The Wall Street Journal узнала о подготовке к переброске на Ближний Восток авианосца George H. W. Bush, а The New York Times – о возможной отправке туда же третьего авианосца, Gerald R. Ford.

7 февраля в Омане состоялись американо-иранские переговоры по ядерной программе Ирана. Новый раунд консультаций должен пройти в Женеве 17 февраля (в качестве посредника вновь выступит Оман).