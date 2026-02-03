США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу

Военные Соединенных Штатов сбили иранский дрон, который приблизился к находящемуся в Аравийском море американскому атомному авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) капитан Тим Хокинс, передает телеканал Fox News.

Авианосец находился примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник Shahed 139 совершил маневр в сторону корабля.

По словам Хокинса, «дрон продолжал лететь к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими силами в международных водах». Тогда поднявшийся с корабля истребитель F-35C сбил БПЛА в целях самообороны.

Ранее об уничтожении иранского беспилотника, сблизившегося с американским авианосцем, рассказало агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что инцидент пока не привел к отмене переговоров, которые должны состояться на этой неделе между США и Ираном.

Вместе с тем Ливитт подчеркнула, что у Президента США Дональда Трампа «есть ряд вариантов на столе [в отношении Ирана], это касается в том числе применения военной силы».

По информации портала Axios, встреча спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и министра иностранных дел ИРИ Аббаса Арагчи должна пройти 6 февраля в Стамбуле.