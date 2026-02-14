СМИ узнали, что Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам в Женеве

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера – предприниматель Джаред Кушнер примут участие в трехсторонней встрече с российской и украинской делегациями в Женеве. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

Российско-украино-американские переговоры в Женеве должны пройти 17 и 18 февраля. Перед тем, как присоединиться к ним, Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с представителями Ирана. В качестве посредника на этой встрече выступит Оман, уточнил собеседник издания.

Предыдущие раунды трехсторонних консультаций по урегулированию конфликта на Украине проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Российскую делегацию на них возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего Главного разведывательного управления) адмирал Игорь Костюков.

После переноса переговоров из Объединенных Арабских Эмиратов в Швейцарию руководителем делегации РФ станет помощник российского лидера Владимира Путина Владимир Мединский, о чем накануне объявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На предстоящей встрече российская переговорная группа будет состоять из 15–20 человек, рассказало РИА Новости со ссылкой на источник. В свою очередь собеседник ТАСС сообщил, что в состав делегации войдут минимум 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

При этом спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проведет в Женеве отдельные переговоры с представителями США. Он не войдет в состав делегации, которую Москва направит на трехстороннюю встречу, отмечали источники федеральных агентств.