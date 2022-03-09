Reuters: При запрете на импорт российских энергоносителей США исключили уран

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана, передает РИА Новости.

«Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — говорится в материале.

Уточняется, что из-за этого представители энергетической отрасли попросили о том, чтобы Белый дом не запрещал импорт урана из России, так как в Штатах сейчас нет производства или переработки урана.

Агентство отметило, что в документе о запрете российских энергоносителей, который ранее в опубликовал Белый дом, также не упоминается уран, что подтверждает, по мнению издания, информацию собеседника Reuters.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.