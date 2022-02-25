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Политика
25 февраля 2022  17:48

ЕС согласовал самый крупный за всю историю пакет санкций против России

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Евросоюз заявил о том, что согласовал самый крупный в истории пакет санкций против России. Данные ограничения, однако, ударят и по самим странам ЕС, отметил на пресс-конференции в Вене канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза. Он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что страна введет ответные санкции. Их уровень будет определен после специального анализа, однако в этой ситуации РФ будет руководствоваться своими интересами.

#санкции Запада #евросоюз
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