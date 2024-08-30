Reuters: Между Россией и Китаем зависли платежи на миллиарды юаней

Начавшиеся несколько месяцев назад проблемы российских экспортеров с проведением платежей при торговле с Китаем усугубились в августе. Объем зависших средств оценивается в десятки миллиардов юаней, со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, государственные банки КНР «массово» приостанавливают транзакции с РФ. Другой источник подтвердил это, указав, что причиной стали угрозы санкций со стороны Министерства финансов США.

Президент США Джо Байден 22 декабря прошлого года подписал указ, предусматривающий возможность введения вторичных рестрикций против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против РФ. В июне американские власти ужесточили этот механизм.

«В один момент все трансграничные платежи в Китай прекратились. Мы нашли решения, но это заняло около трех недель, что очень долго, объемы торговли за это время резко упали», — пояснил один из источников. Одним из рабочих вариантов он назвал приобретение золота, перевозку его в Гонконг и продажу там с зачислением наличных на счет в местном банке.

Из-за поиска посреднических схем расходы на обработку транзакций выросли почти с нуля до 6%. Для многих небольших компаний возникшие проблемы привели к полной остановке торговли, приводит издание оценку близкого к Правительству РФ источника.

Вместе с тем собеседник из банковской сферы заметил, что сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства России, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко.

«При таких объемах и в такой недружелюбной обстановке невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций. Однако по-настоящему партнерский дух наших отношений позволяет нам конструктивно обсуждать и решать текущие вопросы», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. Сам Президент РФ Владимир Путин во время майского визита в Китай заявил, что знает о существующих проблемах, и они решаемы.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел КНР выразил уверенность, что торговые отношения России и Китая «не направлены против третьих сторон», а также раскритиковал односторонние санкции.

Согласно данным китайского Главного таможенного управления, в первом полугодии 2024 года товарооборот между КНР и РФ вырос на 1,6% год к году, до 137 млрд долларов. Впрочем, из-за проблем с платежами импорт из Китая в Россию в январе — июле 2024-го сократился более чем на 1%, до 62 млрд долларов.