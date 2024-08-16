Банки США блокируют счета при попытках зайти в онлайн-кабинеты из России

Американские банки блокируют счета некоторых российских клиентов, когда те пытаются зайти в свои онлайн-кабинеты из РФ, хотя территориальные санкции в отношении всей страны Соединенные Штаты не вводили. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию российских юристов.

В частности, старший юрист по слияниям и поглощениям ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко заметил, что случаи, когда «американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», фиксируются последние полтора года.

В свою очередь старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов рассказал, что подобные инциденты происходят «примерно с конца прошлого года». «Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance (чрезмерному соблюдению санкционных требований)», — пояснил он.

Банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу из-за исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США) от марта 2022 года. Они запрещают оказание юридических и финансовых услуг лицам, находящимся на территории РФ либо обычно проживающим здесь, уточнил руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков.

Вместе с тем рекомендации OFAC блокировать счета при попытке провести платеж касаются только клиентов, пребывающих в странах и регионах, против которых введены всеобъемлющие территориальные санкции. Это Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, Крымский регион, Донецкая и Луганская народные республики, но не Россия как таковая, подчеркнул в связи с этим Именнов.

Юрист предположил, что кредитные организации блокируют счета, рассматривая РФ как «юрисдикцию с повышенными санкционными, регуляторными, репутационными и комплаенс-рисками». «Также немаловажную роль здесь играют опасения банков по поводу серьезных штрафов и других негативных последствий из-за различных финансовых нарушений», — заключил он.