Reuters: Израиль и ХАМАС готовы вернуться к перемирию в секторе Газа

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа. Сделка пока не состоялась из-за разногласий в деталях будущего перемирия, заявляет Reuters.

Источники в силовых структурах Египта отмечают: Тель-Авив согласен на то, что ХАМАС составит список пленных. От этого списка и графика освобождения будет зависеть, сколько продлится перемирие. В то же время Израиль не согласен на отвод своих сил.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.

В ответ Израиль объявил о начале войны. После бомбардировок началась наземная операция. Позднее, 22 ноября, стороны договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, число погибших в секторе приближается к 20 тыс.