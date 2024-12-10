«Решить многие вопросы»: в Альметьевске прошла встреча с ветеранами СВО

Встреча с ветеранами СВО состоялась в Альметьевске. Мероприятие прошло в уютной обстановке Краеведческого музея. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета района Айдар Каюмов открыл встречу, поздравив присутствующих с Днем Героев Отечества.

«Это один из главнейших праздников в современной России, и в будущем он будет только набирать значимость», — отметил Айдар Каюмов. В знак уважения к тем, кто не смог присутствовать на встрече, участники почтили их память минутой молчания.

На мероприятии также присутствовали представители различных организаций, в том числе начальник Управления социальной защиты района Рустем Гараев, директор Центра занятости населения РТ Альметьевского района Роберт Ганиев и старший социальный координатор Альметьевского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Екатерина Кузнецова.

В неформальной обстановке за чашкой чая ветераны делились своими воспоминаниями и опытом. Открытый диалог позволил каждому высказать свои мысли и предложения. Основным вопросом обсуждения стали федеральные и региональные денежные выплаты, а также социальные гарантии для ветеранов. Некоторые из вопросов были решены на месте Каюмовым.

Один из участников встречи затронул земельный вопрос, решение которого помогла найти представитель Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности района Татьяна Кузьмина.

Участники встречи выразили благодарность фонду «Защитники Отечества», филиал которого активно работает в Альметьевске. Один из ветеранов отметил: «Фонд помогает решить многие вопросы, разобраться в сложных ситуациях. За это отдельная благодарность!».

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