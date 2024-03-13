Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта входит в топ-10 стран-лидеров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Дня ИИ, который проходит сегодня на выставке-форуме «Россия» в Москве, передает ТАСС.

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — заметил глава Минэкономразвития.

По оценке Решетникова, уровень внедрения ИИ за последние два года вырос в полтора раза. При этом он уверен, что следует создавать стимулы для тех, кто еще не начал внедрять технологии искусственного интеллекта, а также развивать методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей и оптимизацию вычислений.

«Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», — поделился планами министр.

Сегодня Решетников также осмотрел экспозицию «Достижения регионов России в сфере развития ИИ». Во время обхода павильона он посетил стенд Татарстана, где ему рассказали о передовых разработках республики. На стенде в течение всего дня будет проходить презентация технологий Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Согласно утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедрение ИИ в 95% организаций должно обеспечить прирост ВВП на 11,2 трлн рублей, а инвестиции бизнеса и государства в ИИ предполагается увеличить с 120 млрд до 850 млрд рублей. Соответствующий федеральный проект «Искусственный интеллект» теперь станет частью нового национального проекта «Экономика данных».