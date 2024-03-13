Татарстан представил новейшие достижения в сфере ИИ на выставке-форуме «Россия»

Фото: уполномоченный по технологиям ИИ в РТ Булат Замалиев

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ осмотрел экспозицию «Достижения регионов России в сфере развития ИИ». Во время обхода павильона он также посетил стенд Татарстана, где ему рассказали о передовых разработках республики. Об этом сообщил уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в РТ Булат Замалиев.

«Министр ознакомился с современными татарстанскими разработками в сфере ИИ. Он подчеркнул, что республика занимает особое место среди регионов, которые активно развивают передовые технологии», – рассказал спикер.

На стенде Татарстана в течении всего дня будет проходить презентация центра ИИ Университета Иннополис. Его директор Рамиль Кулеев расскажет всем желающим про новейшие разработки и ответит на вопросы посетителей. Центр сегодня работает над задачами материаловедения с компаниями «ХимРар», «ТАНЕКО» и «СИБУР», над вопросами логистики — с Почтой России и Wildberries, над медицинскими задачами — с компанией «РТК Радиология» и Московским клиническим научным центром имени А. С. Логинова, над проблемами транспорта — с группой «Синара» и «Аэрофлотом» и многими другими.

Напомним, сегодня на площадке выставки-форума «Россия» проходит День ИИ в России. В рамках мероприятия планируется обсуждение инфраструктуры для поддержки искусственного интеллекта в регионах, поддержку научных исследований в области ИИ, социальные эффекты распространения ИИ-технологий, влияние ИИ на рынок труда и образование, этические и правовые аспекты использования ИИ, безопасность и защиту данных при использовании ИИ.

Программа дня началась с утра и открылась пленарной сессией «Искусственный интеллект - главная технология XXI века». Там с приветственным словом выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сегодня на площадке ВДНХ также проходит панельная дискусия «Пределы глубины и эффективности развития ИИ в отраслях и регионах» с участием замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова.

На мероприятии также будут представлены достижения в области развития экосистемы ИИ, полученные в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Теперь он должен стать частью нового национального проекта «Экономика данных», что позволит продлить его до 2030 года.