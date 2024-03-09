Университет Иннополис представит свои проекты на Дне ИИ в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исследовательский центр в сфере ИИ Университета Иннополис представит свои разработки в области искусственного интеллекта на Дне ИИ в России, который пройдет 13 марта в Москве. На нем свои проекты презентуют 43 региона страны, сообщает пресс-служба IT-вуза.

Представители Университета Иннополис расскажут о пяти экспортноориентированных отечественных платформенных продуктоах для поддержки принятия решений в интересах бизнеса в таких областях, как транспорт, медицина, логистика, нефтехимия и добыча полезных ископаемых.

«Фокус нашего центра — междисциплинарные исследования: применение ИИ в химии, фармацевтике, медицине. А также отраслевые продукты на основе ИИ, которые создаются на разработанной центром единой платформе автоматизации обучения и эксплуатации систем ИИ», — пояснил директор Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис Рамиль Кулеев.

Специалист пояснил, что центр работает над задачами материаловедения с компаниями «ХимРар», «ТАНЕКО» и «СИБУР», над вопросами логистики — с Почтой России и Wildberries, над медицинскими задачами — с компанией «РТК Радиология» и Московским клиническим научным центром имени А. С. Логинова, над проблемами транспорта — с группой «Синара» и «Аэрофлотом», над задачами видеоаналитики — с «Татнефтью», а также сотрудничает с Минпромторгом РФ в работе над государственными информационными системами.

«В 2024 году эти решения находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации, а ряд из них получили масштабирование в виде коммерческих контрактов. Один из них — поиск катализаторов с помощью ИИ для группы компаний „Норникель“ как продолжение проектов в материаловедении», — подчеркнул Кулеев.

Руководитель Лаборатории искусственного интеллекта в новых материалах Университета Иннополис Руслан Лукин представит отдельный доклад в формате TEDx о применении искусственного интеллекта в химии.

БПЛА InnoVTOL Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Помимо прочего, посетители выставки смогут познакомиться с разработанным Университетом Иннополис БПЛА InnoVTOL. Это беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для мониторинга территорий, создания цифровых моделей местности с помощью лидара, инспекции нефтепроводов, ЛЭП, промышленных объектов, аэрофотосъемки и воздушной перевозки грузов. Дрон ранее уже был представлен на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2023 года.

На Дне ИИ в России обсудят развитие инфраструктуры для поддержки искусственного интеллекта в регионах, поддержку научных исследований в области ИИ, социальные эффекты распространения ИИ-технологий, влияние ИИ на рынок труда и образование, этические и правовые аспекты использования ИИ, безопасность и защиту данных при использовании ИИ. Ключевыми спикерами станут вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и другие.

На мероприятии будут показаны достижения в области развития экосистемы искусственного интеллекта, полученные в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Теперь он должен стать частью нового национального проекта «Экономика данных», что позволит продлить его до 2030 года.