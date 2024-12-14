Решетников заявил, что инфляция в России складывается выше прогнозов Минэкономразвития

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на 2025-й в 4,5%, но пока траектория «обесценивания рубля» складывается выше этого показателя. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников, чьи слова приводит «Интерфакс».

Спикер уточнил, что более точные цифры смогут узнать только в марте-апреле. Он также добавил, что пересмотрят не только прогноз, но произведут переоценку курса.

Отметим, что цены в России с начала 2024 года выросли на 8,76%, согласно статистике Росстата. При том, что Центробанк прогнозировал рост цен за аналогичный период на 8-8,5%, а Минэкономразвития - 7,3%.

Ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, а глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что с курсом до 110 рублей за доллар Россия «сможет жить».