Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Потанин заявил, что с курсом до 110 рублей за доллар Россия «сможет жить»
Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Россия сможет жить с курсом доллара в размере 100-110 рублей. Более того, спикер считает такой курс американской валюты «экономически обоснованным».
«Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить», — сказал спикер в интервью РБК.
Он подчеркнул, что на стоимость рубля влияют «панические настроения», возникающие из-за вводимых санкций и «волн проблем», которые «прилетают» в последствии. Как напомнил Потанин, последний раз паника произошла после того, как США ввели санкции против Газпромбанка и других организаций РФ.
При этом, как только эта реакция успокаивается, курс валюты также успокаивается.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что мигранты – одна из причин роста курса доллара.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»