Потанин заявил, что с курсом до 110 рублей за доллар Россия «сможет жить»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Россия сможет жить с курсом доллара в размере 100-110 рублей. Более того, спикер считает такой курс американской валюты «экономически обоснованным».

«Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить», — сказал спикер в интервью РБК.

Он подчеркнул, что на стоимость рубля влияют «панические настроения», возникающие из-за вводимых санкций и «волн проблем», которые «прилетают» в последствии. Как напомнил Потанин, последний раз паника произошла после того, как США ввели санкции против Газпромбанка и других организаций РФ.

При этом, как только эта реакция успокаивается, курс валюты также успокаивается.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что мигранты – одна из причин роста курса доллара.