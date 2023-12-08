Решение о 45-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС приняли в Казани

Следующее заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза пройдет в марте 2024 года в Беларуси. Такое решение было принято на 44-м заседании коллегии, которое состоялось сегодня в Казани.

Участники рассмотрели 19 вопросов, касающихся единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС.

«Принято решение в области контроля таможенной стоимости. Объединенная коллегия обладает полномочиями по унификации индикаторов профилей риска по таможенной стоимости. Тем самым выравнивается таможенное администрирование, чтобы нельзя было в одной стране товар оформить дешевле, чем в другой. На сегодня стоимостные индикаторы профилей риска у нас согласованы по 832 позициям товарной номенклатуры. Это довольно значительная часть нашей торговли», — рассказал врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

По его словам, ключевым вопросом по-прежнему остается внедрение единого стандарта таможенного администрирования. Это касается единой правоприменительной практики в отношении классификации товаров и определения таможенной стоимости, а также применения тех решений, которые разрабатывает Объединенная коллегия таможенных служб стран ЕАЭС.

«Если решение принято по таможенной стоимости, то оно должно исполняться во всех странах одинаково», — подчеркнул спикер.