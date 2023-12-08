ФТС прогнозирует товарооборот России и Китая за 2023 год на уровне 220 млрд долларов

По прогнозу Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Китая за этот год составит около 220 млрд долларов. Об этом рассказал журналистам в Казани врио руководителя ФТС Руслан Давыдов после 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза.

«Мы располагаем точными данными нашей статистики — за десять месяцев это 186 млрд долларов. Но то, что 200 млрд долларов уже есть, сомнений нет. Наш прогноз — это примерно 220 млрд долларов по году. То, что оборот совершенно точно будет существенно больше, чем 200 млрд долларов, — это факт», — заявил спикер.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% и достиг рекордных 218,17 млрд долларов.

«Наши данные с китайскими коллегами немного расходятся в этом году. По их данным, объем чуть больше, чем по нашим. Но расхождения в пределах допустимых норм, потому что правила ведения статистики внешней торговли допускают такие люфты», — уточнил Давыдов.

Он также заметил, что в конце декабря планируется встреча с китайскими коллегами, во время которой будет обсуждаться и годовая статистика.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином подчеркнул, что двусторонний товарооборот между Россией и КНР приближается к намеченной цели в 200 млрд долларов и бьет все исторические рекорды. «За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин Президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу», — сказал тогда глава российского государства.