Россияне в разы чаще стали вывозить из страны золото в слитках

Федеральная таможенная служба России зафиксировала в этом году кратное увеличение вывоза золота в слитках физическими лицами. Об этом сообщил журналистам в Казани врио руководителя ФТС Руслан Давыдов после 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза.

«Декларации на золото не оформляются, если физлица вывозят. Но мы фиксируем факты нарушений, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом уже передается на борт самолета, следующего за пределы Союза. И здесь уже требуется это дело задекларировать. У нас была спецоперация, мы выявили 243 кг золота», – рассказал спикер.

По мнению Давыдова, из-за западных санкций и валютных ограничений золото все больше используется как средство платежа. «Вы знаете, что наложены санкции на продажу российского золота юридическими лицами, поэтому, наверное, пытаются с использованием физлиц, так называемых курьеров, возить золото, по сути, в коммерческих целях», – пояснил он.

Федеральная таможенная служба России в следующем году планирует перечислить в бюджет РФ 7,4 трлн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».