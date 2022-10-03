Repubblica: Разведка НАТО предупредила о возможных испытаниях ядерного беспилотника

Разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях российской подводной лодки «Белгород» и возможном испытании ядерного беспилотника «Посейдон». Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Издание замечает, что «суперторпеда» способна «сгенерировать радиоактивное цунами» и эксперты сравнивают последствия от ее пуска с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом американские спутники с инфракрасными датчиками, созданные для отслеживания пусков российских ракет, при использовании «Посейдона» окажутся бесполезными. Дело в том, что подводный беспилотник спроектирован так, чтобы «излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», отмечает газета.

БС-329 «Белгород» — атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852. Изначально строилась как многоцелевая АПЛ проекта 949А «Антей» (к нему принадлежала и погибшая в 2000 году подлодка «Курск»). Передана флоту летом этого года.

«Белгород», как и строящаяся сейчас субмарина проекта 09851 «Хабаровск», предназначен для размещения ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» («Статус-6»). Они были специально разработаны для поражения прибрежной инфраструктуры. По данным СМИ, АПЛ может нести до шести таких беспилотников. Также, возможно, является носителем атомных автономных глубоководных станций проектов 10831 «Лошарик» и 18511 «Палтус».