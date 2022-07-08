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Общество
8 июля 2022  14:54

ВМФ России получил первую подлодку-носитель беспилотников «Посейдон»

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Сегодня Военно-морскому флоту России была передана подлодка «Белгород» — будущий носитель ядерных беспилотников «Посейдон». Об этом сообщает судостроительное предприятие «Севмаш».

«8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО „Севмаш“ (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки „Белгород“», — отмечается в сообщении.

Новая подводная лодка поможет в решении научных задач, а также проведении поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту можно размещать спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

Главком ВМФ Николай Евменов подчеркнул, что «Белгород» расширит возможности проведения морских исследований и позволит проводить разноплановые экспедиции и спасательные операции даже в самых дальних районах Мирового океана.

#подводная лодка #ВМФ России
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