ВМФ России получил первую подлодку-носитель беспилотников «Посейдон»

Сегодня Военно-морскому флоту России была передана подлодка «Белгород» — будущий носитель ядерных беспилотников «Посейдон». Об этом сообщает судостроительное предприятие «Севмаш».

«8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО „Севмаш“ (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки „Белгород“», — отмечается в сообщении.

Новая подводная лодка поможет в решении научных задач, а также проведении поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту можно размещать спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

Главком ВМФ Николай Евменов подчеркнул, что «Белгород» расширит возможности проведения морских исследований и позволит проводить разноплановые экспедиции и спасательные операции даже в самых дальних районах Мирового океана.