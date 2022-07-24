CNN: Подлодка «Белгород» с ядерными «Посейдонами» может начать холодную войну

Россия и США могут выйти на новый уровень отношений – страны рискуют развязать холодную войну в океане, пишет CNN. Возможной причиной «нового фронта» такого противостояния авторы называют российскую атомную подводную лодку специального назначения «Белгород».

Подлодка будет нести ядерные ракеты «Посейдон», которые обозреватели называют «уникальными в мировой истории», говорится в публикации. Автор отмечает, что эти торпеды запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, «путешествуя по морскому дну».

«Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия. «Посейдоны» предназначены для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами», — отмечается в публикации.

Напомним, в начале июля АО «ПО «Севмаш» передало Военно-морскому флоту РФ исследовательскую подлодку «Белгород». Предполагается, что субмарина, предназначенная для решения разноплановых научных задач и проведения поисково-спасательных операций, станет экспериментальным носителем ядерных подводных беспилотников «Посейдон».