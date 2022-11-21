Рэпер Канье Уэст вновь планирует баллотироваться в Президенты США в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в Президенты США на выборах в 2024 году. Об этом сообщает издание New York Post.

«Да. Это просто... Просто мы двигаемся вперед в будущее», – сказал музыкант, отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру.

Уэст уже баллотировался в Президенты США в 2020 году, однако набрал менее 1% голосов.

В октябре о намерении вновь побороться за пост американского лидера сообщил 76-летний экс-Президент США Дональд Трамп. Действующий глава государства Джо Байден также подтвердил, что будет переизбираться на второй срок.