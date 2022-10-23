Трамп заявил о готовности участвовать в выборах президента США в 2024 году

В 2024 году 76-летний экс-президент США Дональд Трамп намерен снова принять участие в гонке за президентское кресло. Об этом он заявил накануне, выступая на митинге перед своими сторонниками в Техасе. Он вновь озвучил мнение, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.

«Я дважды выдвигался и дважды победил», – заявил Трамп, добавив, что «во второй раз выступил гораздо лучше, чем в первый», якобы набрав в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016.

«Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории, – сказал он. – Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз» (цитата по ТАСС).

О намерении Трампа принять участие в очередных выборах в начале сентября сообщил его бывший помощник и зять Джаред Кушнер. Это подтверждают и другие источники в окружении бывшего президента. СМИ пишут, что согласно последним опросам, вновь видеть Трампа главой штатов хотят 60% республиканцев.