Байден рассказал о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Американский Президент Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

В сентябре глава государства провел встречу с проповедником Элом Шарптоном, во время беседы с которым и рассказал, что «собирается сделать это снова», говоря о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Ранее, несмотря на то, что сторонники нынешнего Президента США неоднократно заявляли о его намерении выдвигаться на второй срок, сам Байден избегал каких-либо однозначных заявлений по этому вопросу.