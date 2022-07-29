Renault потерял 2,3 млрд евро из-за ухода из России

Чистый убыток французского автопроизводителя Renault от прекращения деятельности в России составил 2,3 млрд евро. Об этом сообдает ТАСС.

Минпромторг РФ 16 мая заявил, что российские активы компании перешли в собственность государства. Акции завода «Рено Россия» передали Москве, а долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ. Обе сделки одобрила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Ранее стало известно, что автомобили Lada продолжит выпускать «Автоваз». Также он будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault в России. Основным условием сделки, по информации Минпромторга, является возможность для Renault выкупить свою долю в «Автовазе» обратно в течение последующих шести лет.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Ряд крупных зарубежных компаний сообщили о приостановке деятельности в России, затем некоторые из них приняли решение окончательно покинуть российский рынок.