Renault Duster может производиться под брендом Lada

Минпромторг России допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на "АвтоВАЗе" автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», – цитирует директора департамента автомобильной промышленности министерства Дениса Пака РИА Новости.

Модель Renault Duster будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти.

Ранее сообщалось, что после ухода группы Renault все ее российские активы перейдут в собственность государства и правительства Москвы. Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет «АвтоВАЗ», он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.