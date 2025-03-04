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Общество 4 марта 2025 11:19

Ренат Валиуллин о встрече Путина и Минниханова: Как бальзам на душу

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Ренат Валиуллин о встрече Путина и Минниханова: Как бальзам на душу
Ренат Валиуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Встреча Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова в Московском Кремле воспринята жителями Татарстана очень радужно. В этом уверен депутат Государственного Совета РТ, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

«Встреча Президента Российской Федерации и Раиса Республики Татарстан воспринята татарами и жителями Татарстана очень радужно. Слова Владимира Владимировича о достижениях республики – как бальзам на душу», – заявил «Татар-информу» Ренат Валиуллин.

В Татарстане проживает около 175 национальностей. Валиуллин высказался в поддержку слов Минниханова, что в этом заключается богатство республики.

«Восемьдесят лет назад именно наше многонациональное государство победило фашизм. И сегодня национально-культурные автономии продолжают оказывать поддержку бойцам в зоне проведения специальной военной операции», – заметил собеседник агентства.

«Наши национально-культурные автономии – таджики, марийцы, мордва, удмурты – отправляют машины с гуманитарным грузом, участвуют в сборах. Все автономии не перечислить», – добавил Валиуллин.

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#Ассамблея народов РТ #Владимир Путин #Рустам Минниханов
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