Экономика, СВО и религия: главные акценты в беседе Путина и Минниханова

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов сегодня рассказал Президенту России Владимиру Путину о развитии региона. Как прошла встреча и что удалось увидеть в общении лидера страны и лидера республики - в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Маленькие дипломатические детали-намеки: Рустам Минниханов был в костюме и галстуке почти в одной цветовой гамме с теми, что были на Владимире Путине

Фото: kremlin.ru

Первые впечатления

Сразу первое сильное впечатление от встречи – теплая, почти домашняя атмосфера разговора. Бросилось в глаза очень доброе по тональности приветствие Рустама Минниханова со стороны Владимира Путина с улыбкой: «Рустам Нургалиевич, как дела?»

Маленькие дипломатические детали-намеки: Рустам Минниханов был в костюме и галстуке почти в одной цветовой гамме с теми, что были на Владимире Путине. Такие считываемые невербальные сигналы о единстве.

На протяжении всей встречи Владимир Путин демонстрировал максимально благожелательное отношение к докладчику.

Прозвучали ранее не называемые цифры вовлечения жителей республики: «С начала СВО контрактники, мобилизованные – 38169 человек» Фото: © «Татар-информ»

Принятая эстафета

Рустам Минниханов был собран, лаконичен, но в то же время очень емок в своем докладе. Он начал с самой главной темы – поддержки регионом СВО. В политике очень важно сразу начинать с главного, сфокусироваться на самой важной для страны, для Президента России теме, попасть в унисон.

Прозвучали ранее не называемые цифры вовлечения жителей республики: «С начала СВО контрактники, мобилизованные – 38169 человек». Это очень большая и, безусловно, впечатляющая цифра для российского региона.

Кроме количественных показателей Рустам Минниханов привел и данные о мужестве Татарстанцев на полях военных действий: «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики». Здесь республика с честью приняла эстафету от славного боевого участия ее жителей в годы Великой Отечественной войны. Свыше 225 жителей ТАССР тогда были отмечены высшим воинским отличием – званием Героя Советского Союза. 48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

Но помимо людей республика выделяет на поддержку СВО и огромные финансовые ресурсы, по словам Рустама Минниханова, речь идет о сумме свыше 36 миллиардов рублей. Есть и именные батальоны от Татарстана. Есть и выполнение поручений президента страны по поддержке городов Лисичанск и Рубежное.

Тема участия Татарстана в СВО получила максимально положительные оценки со стороны российского президента. Звучало в адрес татарстанцев «молодцы», «воюют мужественно».

Для Татарстана одна из базовых скреп региональной модели – важность сохранения межнационального и межконфессионального согласия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мир и согласие в Татарстане

Другой тоже очень важный блок, а для Татарстана это вообще одна из базовых скреп региональной модели – важность сохранения межнационального и межконфессионального согласия. Интересно, что Владимир Путин, комментируя доклад Раиса РТ, не только акцентировал внимание на том, что в Татарстане ровное и благожелательное отношение ко всем представителям религиозных течений, но и напомнил, что «по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место».

Владимир Путин отдельно поинтересовался работой исламских учебных заведений. На что получил обстоятельный ответ от Минниханова.

«Работают, Владимир Владимирович, по Вашему поручению: и Болгарская академия, и наш духовный институт в Казани, медресе – все нормально работают», – доложил он.

Путин и Минниханов обменялись мнениями о важности подготовки священнослужителей здесь, у себя на Родине.

«Вы помните, были у нас ошибки, когда они за границей учились бесплатно. Ничего бесплатно не бывает. А здесь полный мир и согласие. Это залог стабильности и развития», – вспомнил Минниханов о вспышках религиозного экстремизма под влиянием получивших религиозное образование за пределами страны священнослужителей, которые случились больше 10 лет назад. С тех пор проделана большая работа по недопущению подобного. И Владимир Путин был абсолютно согласен с проведенной работой.

Президент оценил производимый в Елабуге автомобиль Aurus: «Хорошая машина!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это очень хороший показатель

Традиционно большое место в докладах региональных руководителей занимает отчет об экономическом развитии. И здесь Владимир Путин также доброжелательно комментировал итоговые цифры экономики Татарстана.

Он подчеркнул, что за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза.

«Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель», – с удовлетворением обратил внимание Владимир Путин.

Комментируя доклад Минниханова, Владимир Путин демонстрировал глубокую погруженность не только в общие цифры, но и даже в чисто технические детали производимой в Татарстане продукции. Это о многом говорит.

Так, например, он воскликнул о производимом в Елабуге автомобиле Aurus: «Хорошая машина!» А в ходе беседы про новый вертолет Ми-38 Путин заметил: «С большими скоростями!» Отметил в комментарии Владимир Путин и беспилотники, выпускаемые на территории республики.

В прошлом году было введено 3,45 млн кв. м жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфраструктура для жизни

Отдельный блок доклада Рустама Минниханова был посвящен темам строительства и жилищной инфраструктуры. И это было не случайно – в прошлом году Указом Путина он был назначен председателем комиссии Государственного Совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Самое главное, хотел бы поблагодарить за федеральную поддержку этого строительства. У нас в прошлом году всех видов объектов социальной, культурной, инженерной инфраструктуры построено на 166 миллиардов – никогда такого не было. Это и нацпроекты, и наши республиканские проекты», – сообщил Раис РТ.

Он отметил, что в прошлом году было введено 3,45 млн кв. м жилья.

«Мы в советское время максимум 1 миллиона 800 [квадратных метров] достигали, мечта была – 2 миллиона. Сейчас легко 3,5 миллиона. Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] «Инфраструктура для жизни». Будем обращаться [к Вам], Владимир Владимирович», – сказал Минниханов.

Одной из самых больших программ он назвал капитальный ремонт многоквартирных домов. «Мы каждый год 700–800, до тысячи многоквартирных домов приводим в порядок. Еще два года – и мы все приведем в порядок», – доложил Раис РТ.

В прошлом году вложили 200 млрд рублей в дороги, 108 млрд – республика, 92 млрд выделено на федеральные трассы. Построен обход Нижнекамск – Набережные Челны, проекты государственно-частного партнерства – трасса Алексеевское – Альметьевск и Вознесенкий тракт в Казани.

«Серьезные проекты по «Безопасным качественным дорогам», – засыпал российского Президента цифрами и достижениями Татарстана Минниханов.

Итоги встречи только позитивные

Первые итоги от встречи в Кремле Президента России Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова можно выразить только в максимально положительных тонах.

Примечательно наличие только позитивных комментариев Владимира Путина к докладу Минниханова. Особо отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии. Чувствуется огромный интерес к республике, большая любовь Владимира Путина отношении Татарстана. И, безусловно, доброе отношение и поддержка лидера республики Рустама Минниханова, ведущего Татарстан курсом процветания, согласия и мира.