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Рельсовый автобус «Казань — Ульяновск» начнет курсировать ежедневно
С нового года участится курсирование рельсового автобуса между Казанью и Ульяновском. Об этом со ссылкой на главу Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова сообщают «Вести Татарстан».
Сейчас рельсовые автобусы отправляются из Казани трижды в неделю (пятница-воскресенье) и дважды из Ульяновска (суббота и воскресенье). Однако из-за жалоб пассажиров на нехватку сидячих мест они начнут следовать ежедневно.
Как отметил министр, маршрут популярен у жителей регионов — на каждый рейс набирается более 200 пассажиров.
Напомним, что регионы договорились о развитии и речного сообщения. 18 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказали о субсидировании нового речного рейса на «Метеорах».
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