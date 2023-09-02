news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 сентября 2023 18:32

Рельсовый автобус «Казань — Ульяновск» начнет курсировать ежедневно

Скопировать ссылку

С нового года участится курсирование рельсового автобуса между Казанью и Ульяновском. Об этом со ссылкой на главу Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова сообщают «Вести Татарстан».

Сейчас рельсовые автобусы отправляются из Казани трижды в неделю (пятница-воскресенье) и дважды из Ульяновска (суббота и воскресенье). Однако из-за жалоб пассажиров на нехватку сидячих мест они начнут следовать ежедневно.

Как отметил министр, маршрут популярен у жителей регионов — на каждый рейс набирается более 200 пассажиров.

Напомним, что регионы договорились о развитии и речного сообщения. 18 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказали о субсидировании нового речного рейса на «Метеорах».

читайте также
Из Казани в Ульяновск летом 2024 года запустят новые речные туры
#Транспорт #Ульяновск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное