Из Казани в Ульяновск летом 2024 года запустят новые речные туры

Из Казани в Ульяновск летом 2024 года запустят новые прогулочные туры по Волге. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Сейчас у туроператоров есть классические туры. Но мы хотим, чтобы также были и нестандартные туры, с учетом перевозки. К следующему году мы предложим еще больше туров, чем есть сейчас», — рассказала заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

Туроператоры из Ульяновска разрабатывают пакетные предложения, в том числе и для татарстанских школьников. Уже планируются поездки из Ульяновска в Казань для подростков на два дня. Цены на туры будут варьироваться от 6 до 7 тыс. рублей, включая проживание и питание.

Докладчица также напомнила, что новые рейсы на «Метеорах» по Волге между Казанью и Ульяновском были запущены 25 августа этого года. Она подчеркнула, что возрождение этих перевозок имеет большое значение для развития внутреннего туризма.

«Жители Татарстана и Ульяновской области получили прекрасную возможность насладиться выходными днями в соседних городах и регионах», — заметила Анастасия Софьина.

На сегодняшний день речные рейсы курсируют трижды в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье. «На данный момент рейсы, которые стоят в графике, запланированы до 10 сентября. На следующий год эти же рейсы тоже будут. Но мы призываем не откладывать на будущий год эту поездку. Впереди еще теплые дни и прекрасная возможность всей семьей отправиться в Ульяновск», — призвала спикер.

Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин добавил, что новые суда оснащены по последнему слову техники и комфортны для пассажиров. Высокотехнологичные «Метеоры» строятся на заводе имени Горького в Зеленодольске.

«Приоритет судна — это его безопасность. Также у него отличные мореходные качества. С легкостью оно преодолевает большие расстояния — оборот между Казанью и Ульяновском составляет 440 километров. По технике „Метеор“ приближен к самолету, там применена авиационная технология», — подчеркнул он.

Кроме того, Лизалин анонсировал, что планируется осваивать и другие направления в Приволжском федеральном округе — Самарскую область, а также направления на реке Кама.