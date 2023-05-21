Реликвии пророка Мухаммеда будут представлены в мечети Кул Шариф

Фото: пресс-служба Раиса РТ

22 мая в казанской мечети Кул Шариф откроется уникальная выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

Экспозицию перевезут из Болгара и разместят в столице Татарстана на 2 дня. Организация выставки в Казани позволит посетить ее большему числу гостей. Посмотреть на реликвии можно будет 22 и 23 мая с 10.00 до 19.00 часов в холле мечети.

Десять реликвий пророка Мухаммеда впервые привезли в Татарстан из Дагестана ко Дню принятия ислама в Волжской Булгарии и празднику «Изге Болгар жыены».

Экспонируются ценные предметы, принадлежавшие пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам. Среди них чаша и меч пророка для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены пророка Аиши и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Валида, кинжал Абу Бакра ас-Сиддика, Черный камень Каабы.

Воочию увидели их гости со всей России и разных регионов Поволжья, а также делегаты XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Чтобы полюбоваться экспонатами, к экспозиции реликвий выстроилась длинная очередь из гостей, приехавших на праздник.

Ранее выставку реликвий пророка Мухаммеда на празднике «Изге Болгар жыены» посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он поблагодарил муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева за возможность увидеть их в Татарстане.

«Благодаря вот таким людям, как муфтий Дагестана, наш муфтий, наши коллеги, он (ислам — прим. Т-и) и дальше будет продвигаться», — поблагодарил его руководитель республики.

Руководство ДУМ РТ также выразило благодарность муфтию Дагестана за подарок мусульманам Татарстана ко Дню принятия ислама Волжской Булгарией. Выставка организована Министерством культуры РТ при поддержке Раиса РТ.

Напомним, выставка реликвий пророка Мухаммеда стала изюминкой праздника «Изге Болгар жыены». Подробнее о программе праздника читайте в статье «Будем молить о хорошей погоде»: что покажут гостям КazanForum на «Изге Болгар жыены».