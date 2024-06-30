Ректор Университета Иннополис: Наш опыт надо распространить на регионы

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Практики обучения, которые используются в Университете Иннополис, должны быть распространены на регионы страны. Об этом заявил ректор вуза Александр Гасников в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Задача, которая перед нами стоит, — сделать так, чтобы то, что мы сейчас создаем, было во многих регионах. Сам факт того, что мы готовим какие-то методические материалы и пытаемся их сделать доступными для коллег, говорит о том, что помочь сможем», — подчеркнул ректор IT-университета.

По словам Гасникова, существуют идейные люди, которые хотят быть полезными своей стране. В качестве возможных путей распространения опыта он упомянул обучение педагогов из других городов и предоставление грантов успешным студентам старших курсов на условии их возвращения в родной регион для ведения кружка или преподавания в вузе.

Специалист сослался на положительные примеры — готовящую стобалльников и победителей всероссийских олимпиад по математике учительницу из Набережных Челнов Любовь Баеву и главного организатора лагеря «Квант» Валентину Сочневу. «Нужно поддерживать такие проекты и людей, чтобы их становилось больше», — подчеркнул он.

Среди источников финансирования Гасников назвал федеральные и реализующиеся по инициативе Президента РФ Владимира Путина национальные проекты.

«Пока работаем над тем, чтобы в проекты, связанные с образованием, были заложены деньги на поддержку инициатив преподавателей. Подобные программы могут заработать с начала учебного года. Скоро на базе Иннополиса и „Сириуса“ будут готовить педагогов. Будет лаборатория пропаганды математики. Ее надо знать, математика — это элемент культурного кода, язык», — перечислил он имеющиеся планы.

Относительно самого Университета Иннополис Александр Гасников сказал, что сейчас в нем учатся около 1200 студентов, но в ближайшее время их число может достигнуть 2 тыс. Часть учащихся Лицея Иннополис, некоторые из которых даже младше 14 лет, потом поступает в университет.

Говоря о отдельных изменениях в образовательном процессе, он заметил, что «математический трек был на хорошем уровне, но его можно было еще улучшить», а для бакалавров предусмотрели возможность обучаться на русском языке, так как «для части абитуриентов это было сдерживающим моментом». «<...> оставлять английский язык тоже важно, это полезный навык», — уточнил ректор Университета Иннополис.